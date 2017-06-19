СМИ: Протаранивший фургон парижской полиции мужчина мертв

Как сообщает Le Figaro, водитель автомобиля, протаранивший фургон жандармерии на Елисейских полях, погиб. Министр внутренних дел Джирард Коллом, прибывший на место происшествия, заявил, что в автомобиле нападавшего были обнаружены взрывчатые вещества и оружие, в том числе автомат Калашникова.

Инцидент произошел около 16.00 по местному времени, полиция перекрыла движение в этом районе. Никто из сотрудников полиции или обычных граждан не пострадал.