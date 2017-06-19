Sky News назвало имя водителя фургона, наехавшего на пешеходов в Лондоне

Личность мужчины, подозреваемого в наезде на пешеходов рядом с мечетью Финсбери-парк в Лондоне, установлена. Как сообщает Sky News со ссылкой на источники, речь идет о 47-летнем Даррене Осборне. Ранее сообщалось, что нападавший не попадал в поле зрения спецслужб.

В ночь на понедельник в Лондоне фургон въехал в толпу пешеходов рядом с мечетью Финсбери-парк. Полиция сообщала об одном погибшем и восьми раненых. Среди пострадавших есть мусульмане, которые вышли из мечети после молитв по случаю Рамадана.

Sky News со ссылкой на свидетелей отмечает, что водитель фургона кричал: «Я буду убивать мусульман» и «Я внёс свою лепту».