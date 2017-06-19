«Интерфакс»: число пострадавших при столкновении поездов в Москве возросло до четырех

Число пострадавших при столкновения поезда с электричкой на Курском вокзале в Москве возросло до четырех, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, восемнадцатилетний мужчина обратился в больницу в Подольске. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и травму ноги. «Жизни пострадавшего ничего не угрожает», – добавил источник агентства.

Движение пригородных электропоездов Курско-Рижского направления прерванное из-за столкновения, было возобновлено. «В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено», - сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта Москвы.

Сегодня в Москве столкнулись пригородная электричка и поезд «Стриж», оба поезда получили серьезные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Ранее сообщалось о трех пострадавших.