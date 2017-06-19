СКР назвал предварительную причину столкновения поездов в Москве

Столкновение поезда «Стриж» и электрички на Курском вокзале, по предварительным данным, произошло из-за отказа стрелочного механизма. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Ведомство проводит доследственную проверку, «на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления».

Инцидент произошел сегодня в 14.38 на Курском вокзале. Всего в электричке находилось 250 человек, а в поезде «Стриж» – более 300. Пострадали трое человек, сообщал «Интерфакс».