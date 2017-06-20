Американский студент, осужденный в КНДР за попытку кражи, умер в больнице Цинциннати

В США скончался 22-летний студент Отто Уормбиер, который был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ за попытку кражи пропагандистского плаката в гостинице, вскоре после приговора впал в кому и 13 июня был выдан США и доставлен на родину. Как сообщает Reuters, президент Дональд Трамп назвал Уормбиера последней жертвой жестокого северокорейского режима. По его словам, судьба молодого человека, погибшего в расцвете лет, укрепила решимость администрации США сделать все, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, когда невинные люди попадают в руки режимов, не соблюдающих главенство закона и даже элементарные человеческие приличия. В мае Трамп говорил, что почел бы за честь встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Reuters.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил на КНДР ответственность за несправедливое лишение свободы Уормбиера и потребовал выдачи еще трех граждан США, которые находятся в северокорейских тюрьмах. Уормбиера выпустили после поездки в Пхеньян спецпосланника США по Северной Корее Джозефа Юня, который потребовал его освободить, и серии других дипломатических контактов.

В заявлении семьи Уормбиера говорится, что Отто содержался в пыточных условиях, и то, как с ним обращались, могло гарантировать единственный исход - его смерть. Причину смерти его родители не назвали. Врачи Медицинского центра Цинциннати, куда студента доставили по прибытии в США, говорили, что он самостоятельно дышал, находился в сознании, но при этом не подавал никаких признаков, что он понимает, где находится и что ему говорят. По их словам, у него были тяжелые и необратимые повреждения мозга.

Уомрбиер прибыл в КНДР 29 декабря 2015 г. на пять дней из Пекина в составе туристической группы. Он был задержан в начале января 2016 г. за попытку украсть из отеля в Пхеньяне плакат с пропагандистским лозунгом. Студент на пресс-конференции признался в преступлении и заявил, что оно «очень тяжелое и было заранее спланировано», также он принес извинения правительству Северной Кореи и ее народу. В марте он был осужден на 15 лет лишения свободы. В июне 2017 г. Пхеньян выдал его США «из гуманитарных соображений». Вечером 13 июня 2017 г. Уормбиера доставили на родину в Огайо и на машине скорой помощи привезли в медицинский центр при Университете Цинциннати, сообщает ВВС. Родители студента заявили журналистам, что только на прошлой неделе узнали, что вскоре после суда он заразился ботулизмом, ему дали лекарство, он вскоре после вынесения приговора впал в кому и не выходил из нее. Позднее они сказали, что не поверили в версию ботулизма и что к их сыну явно применялось физическое насилие.