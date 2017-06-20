Задержан ударивший сотрудника Росгвардии ножом на митинге 12 июня в Петербурге

Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он ударил бойца Росгвардии ножом в спину во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Петербургу.

По словам собеседника агентства, подозреваемого задержали19 июня, его имя не называется.

В акции оппозиции на Марсовом поле 12 июня приняли участие около 10 000 человек. 530 из них привлечены к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга.