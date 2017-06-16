Сотрудника Росгвардии ударили ножом на несанкционированной акции в Петербурге

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что во время несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге, которая прошла 12 июня, один из сотрудников ведомства получил удар ножом.

«Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — сказал Меликов.

Он также сообщил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей.

По мнению Меликова, задержанные пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались. «Ситуация была такой, что наряду с митингующими, протестующими и откровенными провокаторами в массе людей находились те, кто просто пришел погулять 12 июня с семьями и детьми», — сказал Меликов.

В акции оппозиции на Марсовом поле 12 июня приняли участие около 10 000 человек. 530 из них привлечены к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга.