В Петербурге несовершеннолетний подозревается в нападении на полицейского 12 июня

В Санкт-Петербурге сотрудники центра «Э» задержали подозреваемого в нападении на полицейского на акции 12 июня, сообщает «Фонтанка». По данным издания, подростка задержали дома и доставили в 8-й отдел полиции Центрального УМВД.

По версии следствия, несовершеннолетний ударил сотрудника патрульно-постовой службы на Марсовом поле и выбил ему зуб. Дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти).

В акции оппозиции на Марсовом поле 12 июня приняли участие около 10 000 человек. 530 из них привлечены к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга. Четверть задержанных была арестована.