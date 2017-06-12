В Санкт-Петербурге задержаны 500 участников акции против коррупции

На несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге задержаны 500 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД России. «В Санкт-Петербурге в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3500 человек, за различные нарушения в отделы полиции доставлены 500 участников для разбирательства», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о 300 задержанных. Митинг в Санкт-Петербурге проходил на Марсовом поле, затем участники акции двинулись в сторону Дворцовой площади. Бойцы Росгвардии перекрыли им дорогу.

В акции Алексея Навального приняли участие 145 городов, как минимум в 117 городах мероприятия были согласованы. Митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Казани, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Новосибирске и др. городах.