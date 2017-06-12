Участники митинга в Санкт-Петербурге двинулись в сторону Дворцовой площади

Как сообщает корреспондент «Ведомостей», участники митинга в Санкт-Петербурге двинулись с Марсова поля в сторону Дворцовой площади. Росгвардия заблокировала все подходы к Дворцовой, сообщают участники митинга. В сторону площади проехало несколько автозаков с сотрудниками полиции.

На Дворцовой площади проходит концерт, посвященный Дню России. Участников антикоррупционного митинга на площади пока значительно меньше, чем было на Марсовом поле. Полиция пытается поймать некоторых демонстрантов.

Смольный насчитал 3500 участников несогласованного митинга, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники в городском правительстве. По их данным, полицией было задержано более 300 человек.