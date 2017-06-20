17 регионов хотят выйти из программы переселения соотечественников в Россию

17 российских регионов в этом году попросили правительство вывести их из госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Об этом заявил замруководителя МВД России Александр Горовой.

«Коллеги, я бы просил, чтобы вы обратили внимание и на тот вопрос, что более 650 000 соотечественников уже приняты из других государств. В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов обратились официально в правительство вывести их из этой программы», - сказал он на заседании в Совете Федерации.

По его словам, подобная ситуация свидетельствует не только об экономических вопросах: «Некуда расселить, негде предоставить рабочие места, но и, возможно, о демографических рисках, которые мы приняли в эту программу».

Горовой отметил важность госпрограммы переселения, исполнение которой на данный момент «хромает», поэтому подходить к ее реализации нужно внимательно и «абсолютно жестко».