BBC: «неудобные вопросы» Путину были согласованы и отобраны перед прямой линией

«Неудобные вопросы» Владимиру Путину, которые всплывали на экране в ходе прямой линии с президентом, были заранее согласованы, узнала Русская служба ВВС. Все вопросы, в том числе об отставке президента, о коррупции во власти и об Алексее Навальном, были заранее согласованы организаторами телепрограммы и пресс-службой Кремля, рассказали ВВС сотрудники, участвовавшие в подготовке программы.

Один из технических организаторов прямой линии сказал, что все вопросы президенту проходят с одобрения пресс-службы Кремля. Еще один участник организации эфира сказал, что предварительную премодерацию прошли все вопросы, в том числе те, что появлялись на телеэкране: «Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие - и так далее, до пресс-службы президента». Еще один источник, информированный о процессе технической организации прямой линии, подтвердил, что вопросы отбираются заранее, а сотрудники в передвижных телевизонных станциях, которые управляют эфиром, занимаются лишь технической «сборкой» программы. Те, кто выводил вопросы президенту на экран, не имели отношения к их отбору. По словам собеседника ВВС, рядом с режиссером во время трансляции находятся руководители основных телеканалов - генпродюсер «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие. В случае ошибки реакция была бы мгновенной - сли вопросы не отключили, значит, была установка их оставить, объяснил источник ВВС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ВВС, что вопросы выводились на экран «впрямую», как поступали и предварительно они не просеивались. Ранее он говорил, что президент в студии не мог не видеть жестких вопросов и что все острые обращения и выпады в его адрес его пресс-служба накануне эфира передает Владимиру Путину, чтобы он был в курсе.

Режиссером прямой линии в 2017 г. был Артем Шадров, на вопросы Русской службы ВВС он не ответил.