Международный аэропорт Астаны переименован в честь Назарбаева

Правительство Казахстана переименовало аэропорт Астаны в честь президента Нурсултана Назарбаева. Как сообщает Tengrinews.kz, это постановление опубликовано в газете «Казахстанская правда». Теперь «Международный аэропорт Астана» будет называться «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», постановление вступило в силу с момента публикации.

Назвать аэропорт именем президента в 2009 г. предложил сенатор Дархан Калетаев.

В ноябре 2016 г. в честь Назарбаева столицу Казахстана предложили переименовать в Нурсултан, президент заявил, что не видит в этом необходимости. Весной 2017 г. Назарбаев снова высказался против собственного возвеличивания.