Депутаты разрешили ФСО закрывать персональные данные охраняемых персон

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает агентство «Москва».

Принятые поправки дают органам госохраны право использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертолетные станции, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Сотрудники ФСО получат право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах и им будет разрешено «обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны».

После того как закон вступит в силу, сотрудникам ФСО будет запрещено размещать в СМИ и интернете информацию, в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам госохраны, о своей служебной деятельности или деятельности органов госохраны. Их также включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Поправки дадут сотрудникам ФСО право определять перечень вещей, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

В законопроекте прописано право ФСО «принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей». Обработка таких данных может осуществляться с согласия охраняемых лиц или с согласия органов госохраны, кроме персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.

Законопроект дает сотрудникам ФСО право «обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», например, если задерживаемый с обнаженным оружием приблизится к ним или прикоснется к оружию сотрудника ФСО. В ситуации необходимой обороны и при крайней необходимости сотрудникам ФСО будет дано право при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные), передает ТАСС.

Проступки, в результате которых сотрудники ФСО нарушат закон о госохране или кодекс этики ФСО, а также несоответствие сотрудников требованиям к их личным и профессиональным качествам, установленным законом, «служат основанием для увольнения со службы или с работы в органах государственной охраны», говорится в законопроекте.

Основанием для отказа в приеме на службу в органы госохраны или для увольнения из ФСО становятся освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.