Руководство «Яблока» приостановило полномочия руководящих органов свердловского отделения партии

Бюро партии «Яблоко» единогласно приостановило полномочия руководства регионального отделения Свердловской области - председателя, бюро регионального совета и конференции отделения. Как передает ТАСС, это решение принято в связи с тем, что 17 июня региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата в губернаторы Свердловской области из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Тогда председатель областного отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

Приостановить полномочия руководства регионального отделения «Яблока» и провести перерегистрацию предложила председатель партии Эмилия Слабунова. Она сказала, что после такого поведения руководства отделения это отделение должно быть выведено «на новый виток развития». Ее поддержал основатель и глава федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский.