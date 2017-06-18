«Парнас» выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Свердловское отделение партии «Парнас» на собрании в воскресенье единогласно проголосовало за выдвижение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. «У Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от партии "Яблоко", поэтому выдвинули его от нашей партии», — сказал член партии Максим Верников.

По его словам, если сорвется выдвижение от «Яблока», то Ройзман пойдет на губернаторские выборы от «Парнаса», если нет — от «Яблока», а у «Парнаса» не будет своего кандидата на выборах.

Конференция регионального отделения партии «Яблоко», на которой Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом, в субботу не состоялась. Руководитель свердловского отделения партии Юрий Переверзев заявил, что слагает с себя полномочия, поскольку не согласен с позицией федерального бюро о выдвижении кандидатом только Ройзмана.

Руководитель «Яблока» Григорий Явлинский, считает, что на Переверзева оказала давление местная администрация. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.