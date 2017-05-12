Яшин планирует участвовать в муниципальных выборах в Москве

Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин и ещё девять участников движения собираются принять участие в муниципальных выборах в Москве, которые пройдут осенью этого года. Яшин и его соратники планируют выставить свои кандидатуры в Красносельском районе Москвы. Об этом Яшин рассказал «Ведомостям». По его словам, в районе два пятимандантых округа, в одном команду из пяти кандидатов планирует возглавить он сам, в другом - лидер московского отделения «Солидарности» Илья Мищенко. Это решение будет принято в субботу на федеральном политсовете движения.

Яшин говорит, что он сам живет в Красносельском районе, где «жители лояльно относятся к демократам», добавляя, что Алексей Навальный на выборах мэра в этом районе получил 34%. Он вспоминает Бориса Немцова, который после поста первого вице-премьера избрался депутатом ярославской облдумы: «Нас обвиняют, что мы только критикуем и ничего не делаем. Мои амбиции не просто стать муниципальным депутатом, а сформировать там большинство и его возглавить, чтобы получить хотя бы на минимальном уровне рычаги влияния на ситуацию».

По словам Мищенко, они пойдут на выборы самовыдвиженцами. Он говорит, что сейчас в совете депутатов девять единоросов, которые шли на выборы самовыдвиженцами, и один коммунист. «Сейчас кроме Щукино нет примеров, чтобы местное самоуправление имело слово и действительно представляло бы своих жителей», - говорит он. По словам Мищенко, сейчас они проводят социологию, выясняя, какие проблемы больше всего волнуют жителей района.

Яшин говорит, что он провёл переговоры с политиком Дмитрием Гудковым, чтобы он не выставлял своих кандидатов в районе. Напомним, что Гудков планирует выставить кандидатов в муниципальные депутаты по всем округам Москвы, где будут избирать депутатов. Еще один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис проводит переговоры с «Яблоком» и «Парнас», чтобы они не выдвигали там кандидатов. По словам Дмитрия Гудкова, на их сайте, где регистрируются будущие кандидаты в муниципальные депутаты, они сразу сделали отметку, что координацию по выдвижению кандидатов в Красносельском районе взяла на себя одна из демократических организаций.

«Мы всех желающих баллотироваться в этом районе скоординируем с Ильей Яшиным, и надеемся, что в процессе переговоров будет найдено оптимальное решение по коалиции. Наша задача - помогать, а не навязывать своё видение. При этом у нас нет полномочий решать за "Яблоко" или "Парнас", кого им выдвигать в этом районе, а кандидатам указывать, как и от кого идти. Все будет зависеть от переговоров, и мы готовы всячески содействовать», - говорит Гудков.

Для Яшина это повод актуализировать себя, поскольку у любых политических активистов должны быть какие-то промежуточные задачи и результаты, считает политолог Михаил Виноградов: «В отличие от Алексея Навального Яшин не приписан к какой-то конкретной политической лиге и для него это не будет дауншифтингом. Другое дело, что слишком сильными позиции тоже не выглядят, если не будет взрыва политизации».