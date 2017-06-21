Российский дипломат назначен заместителем генсека ООН

Постпред России Владимир Воронков возглавил новое управление по борьбе с терроризмом ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Об этом говорится в пресс-релизе ООН.

Управление по борьбе с терроризмом создано резолюцией Генассамблеи 71/291 от 15 июня 2017 г. Воронков будет обеспечивать стратегическое руководство ООН по борьбе с терроризмом, участвовать в процессе принятия решений и гарантировать, что истоки и последствия террористической деятельности находят свое отражение в деятельности ООН, отмечается в сообщении организации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова так прокомментировала назначение российского дипломата: «В первую очередь хочется поздравить Организацию Объединенных Наций с этим выбором: Владимир Воронков уникальный специалист и потрясающий человек».