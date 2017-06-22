В Вашингтоне оставили без комментариев вопрос о встрече Путина и Трампа

Представитель Белого дома не стал комментировать возможность личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего в июле заседания G20 в Гамбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

«У меня в настоящее время нет объявления (на этот счет)», - заявила она. Саммит «двадцатки» состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что практическая подготовка к встрече Путина и Трампа не ведется, поскольку конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита «двадцатки» еще нет. Отсутствие конкретики по встрече подтверждал и российского президента Юрий Ушаков.