Порошенко: Важно, что президента Украины примут в Белом доме раньше, чем Путина

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на мощную поддержку, которую его страна получает в США. Он написал это в Twitter. Ранее стало известно, что 19 июня президент вылетел в Вашингтон, Белый дом подтвердил его встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Российские информагентства сообщили, что к ним на некоторое время присоединится и президент Дональд Трамп.

«Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», - добавил Порошенко.

На встрече с представителями украинской общины в Вашингтоне президент сообщил, что у него фантастическая программа визита, цитирует УНН сообщение пресс-службы Порошенко. «Будут встречи в Белом дома, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики», - сообщил он. По его словам, у него будет возможность обсудить вопросы сотрудничества двух стран в сферах безопасности, в политике и экономике. Также президент отметил, что Украина имеет серьезную поддержку обеих партий в Конгрессе США и приветствовал законопроект Сената об ужесточении санкций против России.