Белый дом подтвердил встречу Порошенко с вице-президентом США

Президент Украины Петр Порошенко 20 июня встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в Twitter, что Порошенко 19 июня вылетел в США с рабочим визитом. Примет ли его президент Дональд Трамп, неясно, отмечает AFP. «Если мы узнаем об изменениях в графике президента, мы вам сообщим», - сказал Спайсер. Украинская сторона этот вопрос не комментирует. Позднее российские информагентства сообщили, что встреча с Порошенко появилась в графике Трампа, он присоединится к переговорам президента Украины и Пенса.

AFP отмечает, что поездка Порошенко в США без встречи с Трампом может быть воспринята Киевом как дипломатическое проявление неуважения, тогда как Москву такой формат «обрадует». С президентом России Владимиром Путиным Трамп еще ни разу не встречался, они только разговаривали по телефону.