МИД Украины подтвердил встречу Порошенко и Трампа

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится, ее дату администрации обоих президентов назовут одновременно. Как передает УНИАН, это журналистам сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, его ведомство уже готовит эту встречу, ее содержательную часть. Днем ранее украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что встреча двух президентов состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

«Нужно подержать интригу. Я же не могу у своего друга Святослава Цеголко (пресс-секретаря президента Порошенко. - Ред.) забрать работу. Он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями», - ответил министр на вопрос о дате переговоров.

По словам Климкина, последние его поездки в Вашингтон были связаны с подготовкой к встрече президентов. «Главные вопросы - это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности», - сказал он. Еще одним вопросом он назвал выработку общей позиции по вопросу Крыма и открытие к нему доступа международного сообщества. Также в Киеве считают важным договориться с США о формате их участия в решении этих вопросов, «будет ли это параллельный формат, будет ли это формат взаимодействия на определенных уровнях с "нормандским форматом"». Также будет обсуждаться помощь украинским реформам, сказал министр и на помнил, что создание новой полиции в стране стало возможным благодаря США.