The Guardian: встреча Трампа с Порошенко будет краткой и прохладной

Встреча Трампа с Порошенко будет краткой и прохладной Markus Schreiber / AP

Сегодняшняя встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом будет краткой, причем она организована так, чтобы Трампу не пришлось высказываться на тему российской «агрессии» на Украине в 2014 г., пишет The Guardian.

По данным газеты, договоренность о личной встрече Порошенко и Трампа была достигнута только в понедельник 19 июня, когда президент Украины уже выехал в Вашингтон. В итоге стороны достигли компромисса: Порошенко встретит вице-президент США Майк Пенс, а потом они вместе «заедут» (drop-in) к президенту Трампу и его советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру.

Такой формат не предусматривает заявлений лидеров стран о состоянии взаимных отношений. «В таком случае Трампу пришлось бы лично обозначить позицию относительно российского военного вторжения на Украину и аннексии Крыма в 2014 г., чего президент США до сих пор избегал, препоручив тему госдепартаменту и минобороны», - пишет The Guardian.

Подобная встреча будет оценена как весьма прохладная и на Украине, и в Европе, и даже в самом Вашингтоне, где многие воспринимают Украину как передний рубеж сдерживания Западом амбиций президента России Владимира Путина. Намного более теплого приема у Трампа удостоился министр иностранных дел России Сергей Лавров, напоминает газета. Цель Порошенко в Вашингтоне - добиться от администрации США гарантий поддержки для Украины, в том числе путем усиления санкционного давления на Москву.

Сам Порошенко сегодня заявил, что Украина пользуется «фантастической» поддержкой США. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», – добавил украинский президент. Помимо встречи с Трампом, он проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

По информации Bloomberg, Трамп встретится с Путиным в июле во время поездки в Европу, в ходе которой посетит Гамбург для участия в саммите «двадцатки». «Да, действительно, есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге. Встреча пока не готовится, никакой подготовки не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено», - сказал 7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня в связи с заявлением Порошенко Песков сказал, что «вряд ли здесь какие-то гонки уместны».