В Кирове неизвестные подожгли машину координатора штаба Навального

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Кирове, член региональной Общественной наблюдательной комиссии Артур Абашеев сообщил, что неизвестные в ночь на четверг подожгли его автомобиль Kia Sportage.

Он рассказал, что в 00.40 запищал брелок сигнализации, после чего он выглянул с балкона и увидел, что горит левая передняя часть машины. «Позвонил сразу пожарным (там уже были в курсе), выбежал с ведром воды, потом продолжал тушить водой из лужи, минут через 5 подъехали пожарные», - пишет активист в своем блоге.

Он отметил, что есть свидетель поджога, поэтому он может «утверждать, что это был именно поджог, данные свидетеля и его слова записаны на диктофон». По сообщению активиста, «из-за медлительности сотрудников полиции, которые приехали минут через 20 после возгорания, преступника не удалось взять по горячим следам».

21 июня в Кирове был открыт штаб Навального. «Связываю ли я поджог с открытием штаба Навального? В совпадения я уже много лет не верю. 21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове, и этим же вечером мне поджигают машину», - написал активист.