Навальному прооперировали глаз в Испании

Оппозиционеру Алексею Навальному прооперировали правый глаз в Испании, операция прошла успешно, сообщил сегодня сам Навальный в Instagram. «Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует, и вчера сделал операцию», - написал Навальный.

Зрение будет восстанавливаться несколько месяцев. «Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)», - пошутил политик.

27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил химический ожог зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту нападения. Сторонникам Навального удалось найти вероятных нападавших по фото и видео - это активисты прокремлевской радикальной освободительной группировки SERB. В SERB отвергли причастность к нападению.

Позже политик сообщил, что врачи его лечат, однако рекомендуют ехать за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы. В минувший четверг Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет.

А. Навальный дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании «Ив Роше», а также о хищении средств предприятия «Кировлес», в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.