Власть заключила с Навальным медицинское перемирие

Оппозиционер Алексей Навальный, условно осужденный по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», в четверг получил загранпаспорт, который ему отказывались выдать в течение пяти лет (см. врез). Сам он в комментариях на своем сайте связывает это с химическим ожогом правого глаза, полученным в результате нападения неизвестного, который 27 апреля плеснул в лицо Навальному зеленкой: «Видимо, есть некое «водяное перемирие» на медицинские темы». Навальный сообщил, что сейчас у него 15% зрения на правом глазу и ему может грозить пересадка роговицы. Ранее он говорил, что врачи рекомендовали ему поехать на лечение в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании.

29 апреля по факту нападения на Навального было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК («Побои»), дело ведет управление организации дознания ГУ МВД по Москве, сообщил «Ведомостям» в четверг федеральный чиновник и подтвердил собеседник в правоохранительных органах. Прокуратура Москвы изучила материалы и согласилась с законностью возбуждения дела, сказал федеральный чиновник. По его словам, ход дел по резонансным нападениям последних дней, в том числе на активистку «Яблока» Наталью Федорову и блогера Илью Варламова, контролируется «на самом высоком уровне». Ранее собеседник в администрации президента говорил «Ведомостям», что от администрации был сигнал оперативно пресекать противоправные действия, расследовать и наказывать виновных в нападении на оппозицию.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил «Ведомостям», что на его памяти это первый случай, когда осужденному разрешили выехать за рубеж: «Статья закона о порядке выезда из России звучит так, что право гражданина на выезд «может быть ограничено», если он осужден за совершение преступления. Поэтому мы в жалобе в Европейский суд по правам человека указывали, что должны быть случаи, когда такое право не ограничивается, но перечня таких случаев нет. Миграционной службой и судами эта статья всегда трактовалась однозначно как тотальный запрет на получение загранпаспорта или, если паспорт есть, как запрет на выезд за границу». При этом начальница уголовно-исполнительной инспекции № 15, где состоит на учете Навальный (он обязан отмечаться там дважды в месяц и уведомлять о смене основного места жительства), сказала Кобзеву, что политик не может выехать за границу, говорит адвокат.

Раньше не пускали В 2015 г. Алексей Навальный хотел выехать в Германию на суд над хакером Хэллом, который взломал почту политика в 2012 г. Тогда ФМС сообщила, что оппозиционеру отказано в выдаче загранпаспорта, поскольку он осужден за совершение преступления, – до отбытия наказания или до освобождения от наказания.

Ничего сенсационного в выдаче паспорта нет, считает адвокат Вадим Клювгант: «По нашей репрессивной практике паспорта не выдают не только условно осужденным, но и освободившимся из мест лишения свободы, но имеющим неснятую судимость. Именно это противоречит духу закона, а не выдача паспорта. В нашем перевернутом мире сенсацией является норма». По Конституции любой гражданин вправе свободно перемещаться в установленном законом порядке, напоминает адвокат: «Вопрос в том, какие ограничения наложены в приговоре. Если он не успевает отметиться в срок в инспекции, находясь на лечении за границей, он должен об этом уведомить». В пресс-службе Мосгорсуда «РИА Новости» сообщили, что в приговоре Навальному по делу «Ив Роше» нет запрета на выезд за рубеж.

Наше государство не является тираническим, которое уничтожает своих оппонентов, говорит политолог Андрей Колядин: «Навальный не враг государства, у него свои взгляды на происходящее в стране и на то, как должно происходить управление, но это не значит, что за это надо карать. Видимо, было решено, чтобы он поехал на лечение». Колядин считает, что «если бы государство хотело, чтобы он не вернулся, то все предпосылки для этого были бы давно созданы». «Решать же политические задачи преступлением – это обречь развитие политической ситуации на то, чтобы с тобой в будущем поступили так же», – говорит он.

Ситуация вокруг Навального традиционно демонстрирует наличие параллельного права, считает политолог Михаил Виноградов: «Иногда оно подчеркнуто жестокое, как по делу «Кировлеса», иногда подчеркнуто мягкое, как отсутствие претензий по болотному делу и фактическая отмена муниципального фильтра на выборах мэра Москвы». После истории с нападением власти надо было дать сигнал «это не мы» – даже таким экзотическим образом, говорит эксперт: «Но никто не гарантирует, что решение не отменят через неделю».