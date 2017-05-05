Люди с зелеными лицами

Фотографии Алексея Навального с зеленым лицом – главная картина последних недель. Нападения происходят так часто, что уже невозможно делать вид, что это не часть государственной политики (или развал государства). Зеленка – зримое, куда уж зримее, свидетельство и беспомощности политической власти в России, и снижения уровня того, что прежде с некоторой натяжкой можно было назвать дискуссией. Но у зеленки есть и еще одно важное, совсем не только символическое значение.

Большая проблема цивилизованной политической оппозиции состоит в том, что оппоненты власти никак не маркированы. Нет никакого способа отличить нормального человека от человека с политическими амбициями. Водораздел проходит не по цвету кожи, не по национальности или наблюдаемым религиозным предпочтениям, а по убеждениям самого широкого свойства. Нельзя же на вид отличить сторонника присоединения Крыма или любителя коррупции от противника того и другого. Все четыре группы людей, разделенных этими признаками, выглядят почти одинаково.

Внутренней политикой в администрации президента занимается человек, много лет перед тем возглавлявший атомную отрасль. Можно представить себе, что для внутренних целей он пользуется метафорой радиации – смертельное излучение тоже не видно глазом. Радиоактивный образец не искрит, не шумит, из него не валит желтый дым. Зеленка в этом сугубо гипотетическом рассуждении могла бы служить своего рода знаком радиоактивности, отличающим невинный кусок металла от смертельно опасного. Помимо того что сам Навальный страдает от химических ожогов, каждый человек может издали понять, что не стоит подходить к опасному человеку – убьет.

Не обсуждая очевидную амо­ральность такой политики, нельзя не обратить внимания людей, ее проповедующих, на одно важное из нее следствие. Любой маркер идентичности, достаточно действенный для выполнения своих функций, работает в обе стороны. Если потенциальные противники политика, облитого зеленкой, издали его видят и учатся не приближаться, то для потенциальных сторонников он, напротив, служит аттрактором. Спор мировоззрений превращается в суррогат гражданской войны, в которой стороны разделяет не гражданская позиция, а – буквально – цвет кожи.

Сторонникам Навального маркировка полезна в той же мере, что и противникам. Стремление покончить с самыми беспардонными случаями коррупции не написано на лице в отличие от зеленки. Главный актив держателей политического офиса – это неосознанный масштаб общественной поддержки любого независимого политика. Никто не будет нарушать нормальное течение своей жизни и переходить к более заметным, а потому более рискованным действиям, не обладая уверенностью в том, что его поддерживает значительная часть населения. Население – как это часто бывает в автократических странах – не спешит рассказывать в опросах о своих истинных предпочтениях. Из этого порочного круга нет выхода, пока не появится хороший внешний признак политической принадлежности.

Неизвестно, когда и как сменится в России политическая власть, но можно предположить, что люди, которые ее сменят, будут уже сами мазать себя зеленкой. И хочется верить, что они как следует проверят безопасность атомных станций – если их строили так же вдумчиво, как кроят теперь внутреннюю политику РФ, никто не может чувствовать себя вполне безопасно.

Автор – независимый журналист