Более половины россиян не опасаются военной угрозы извне

Более половины россиян (53%) считают, что сейчас не существует угрозы военного нападения на Россию со стороны какого-нибудь государства - в феврале 2015 г. так думали 28%, сообщает ВЦИОМ. В том, что угроза существует, уверены 38% россиян (против 68% два года назад).

Масштаб потенциального нападения 41% из тех, кто отмечает существование угрозы, склонны охарактеризовать как большой, а 45%, напротив, полагают, что конфликт носил бы локальный характер.

Вместе с тем сегодня более трети респондентов (36%) считают российскую армию самой эффективной и боеспособной в мире, 47% - одной из лучших в мире. Каждый десятый (10%) полагает, что нынешние Вооруженные силы несколько отстают от лучших армий мира, и лишь 2% характеризуют боеспособность российской армии как очень низкую.