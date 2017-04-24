Главные успехи Путина россияне видят во внешней политике

Большинство россиян относятся к президенту Владимиру Путину положительно или нейтрально и доверяют ему, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре» по итогам соцопроса.

32% россиян испытывают симпатию к Путину (32%), а 10% – даже восхищение. Еще 17% относятся к нему нейтрально, безразлично, а 27% «не могут сказать о нем ничего плохого». Негативное отношение к президенту высказали только 4%, столько же (4%) «не могут сказать о нем ничего хорошего». 6% респондентов относятся к нему настороженно.

В целом почти три четверти (72%) россиян сказали, что доверяют Путину. Не доверяют ему 19%. Затруднились ответить 9% участников опроса, проведенного 7–0 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Главными достижениями президента Путина россияне назвали повышение боеспособности и реформу Вооруженных сил (17%), укрепление международных позиций России (14%).

По 8% респондентов назвали в числе достижений наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки; повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий; решение чеченской проблемы.

Говоря о том, в каких областях действия Путина были наименее удачными, россияне указали прежде всего на борьбу с коррупцией, взяточничеством, а также на повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (по 32%), обуздание «олигархов», ограничение их влияния (21%).

Каждый десятый внес в этот список отношения России со странами Запада (11%), укрепление морали и нравственности в стране; создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса; устранение опасности терроризма в стране (по 10%).