Около 1,6 млн россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов

Порядка 1,6 млн россиян ограничены в праве выезда за границу из-за невыплаченных долгов, сообщил в интервью «РИА Новости» директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.

Только за I квартал 2017 г. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вынесла в отношении 874 000 граждан с долгами по кредитам, штрафам, алиментам и проч. постановления об ограничении права на выезд за рубеж. Это почти вдвое больше, чем за I квартал прошлого года.

Судя по этой статистике, приставы охотно применяют ограничение на выезд в качестве меры воздействия и на злостных, и на случайных неплательщиков.

По закону гражданин может быть ограничен в выезде из России в рамках исполнения любого судебного решения, например по неуплате алиментов, возмещению вреда, кредитной задолженности, налогам и проч. Если у должника есть взыскания административного характера, то ФНС, полицейские, ГИБДД, ПФР и другие ведомства также могут вынести постановления, являющиеся основанием для возбуждения исполнительного производства.

Однако с 2013 г. эту меру пресечения могут применить только к гражданину, задолжавшему без уважительных причин более 10 000 руб. Причем эта сумма задолженности должна быть подтверждена решением суда.