Астана и Бишкек опровергли переговоры об отправке военнослужащих в Сирию

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов опроверг информацию о переговорах о направлении казахских военных в Сирию. Как передает «Интерфакс», он заявил журналистам, что такие переговоры ни с кем не ведутся. «Вопрос об обеспечении безопасности четырех зон деэскалации в Сирии находится в компетенции стран-гарантов», - добавил министр.

«В любом случае для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН и соответствующего мандата этой организации», - сказал Абдрахманов. По его словам, «предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса».

Бишкек не получал официальных предложений об отправке военных в Сирию, заявил секретарь совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров. Его цитирует KNews. По его словам, вопрос обсуждали на уровне ОДКБ, однако речь шла об отправке в зону деэскалации в Сирии только миротворческого контингента, решений пока не принято.

22 июня председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке военнослужащих этих стран в Сирию. До того пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что российская сторона предложила направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.

Киргизия ведет переговоры с Россией об отправке военных в Сирию, но решения еще нет, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Киргизии. Он добавил, что решение вряд ли будет принято до президентских выборов в Киргизии 15 октября. По данным «Коммерсанта», обсуждается возможная отправка наблюдателей, которые вместе с военными полицейскими из России будут обеспечивать правопорядок в провинции Идлиб.