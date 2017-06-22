Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке военных в Сирию

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о том, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке военнослужащих этих стран в Сирию.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что российская сторона предложила направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шаманов.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии.