В СКР рассказали об истинных мотивах российских усыновителей

Резкий рост числа желающих взять сироту на воспитание «во многих случаях обусловлен интересом получения постоянного дохода, а для некоторых приемных родителей - это вообще единственный способ заработать», заявил старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров. Как передает «Интерфакс», он сказал, что эту тенденцию подтверждают материалы доследственных проверок и уголовных дел, и привел примеры из разных регионов.

Сокращение числа сирот в детских домах не всегда следует оценивать как достижение в сфере защиты их прав, предупредил представитель СКР. «Это я к тому, что у нас на 50% количество детдомов снизилось, и все говорят, как это хорошо, все прекрасно. А что за этим стоит?» - заявил он .

По словам Комиссарова, почти половина случаев насилия в отношении приемных детей - это преступления против половой неприкосновенности. «Другими словами, наряду с коммерческой эксплуатацией сироты распространение получает сексуальная эксплуатация таких детей, причем как со стороны мужчин, так и со стороны женщин», - сказал он.

В СКР «абсолютно согласны с мнением министра образования и науки РФ Ольги Юрьевны Васильевой, обратившей внимание на крайнюю важность такой задачи, как подготовка приемного родителя, контроль и прежде всего помощь приемной семье», сказал помощник Александра Бастрыкина. По его словам, в приемных семьях должны быть люди, обладающие определенными профессиональными компетенциями, и спрашивать с них нужно, как с профессионалов.