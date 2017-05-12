В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам

Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец готовят законопроект, согласно которому право брать детей под опеку могут начать предоставлять только родственникам, сообщает телеканал Russia Today. По мнению авторов инициативы, суммы, которые государство платит за опекаемых детей, привлекают недобросовестных лиц.

«Мы полагаем, что под опеку лучше отдавать только родственникам, — отметил Вострецов. — Сама возможность опеки появилась на случай, если, например, родители ребенка погибли. Дяде или бабушке незачем усыновлять своего родственника, поэтому они брали его под опеку. А сегодня мы так «раздаем» детей всем подряд. Те, кто хочет взять на воспитание ребенка из детдома, должны его усыновить».

Соавтор законопроекта Ирина Волынец уверена, что в ряде случаев ребенку лучше остаться в детском доме, чем попасть к людям, которые будут на нем наживаться. Инициатива будет обсуждаться на круглом столе в Госдуме в конце мая — начале июня.