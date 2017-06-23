Власти Петербурга обещают жестко пресекать несогласованные акции

Несогласованные акции в Петербурге будут жестко пресекаться городскими властями во избежание массовых беспорядков, заявил вице-губернатор Александр Говорунов.

«Жизнь показывает, что когда мы предоставляем тот или иной квадрат нашей петербургской земли, иногда определенные движения это не устраивает. Они говорят: мы пойдем там, где мы хотим. Вот здесь я бы хотел сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет жестко реагировать. Мы за то, чтобы шли какие-то возможности высказать позиции. Но все это должно идти в согласованном режиме и в цивилизованном варианте. Мы будем делать все, чтобы не допустить разноса, который мы видим по мировой практике, когда горят машины, бьются витрины и льется кровь», - сказал Говорунов.

12 июня в День России по всей стране прошли антикоррупционные митинги. Заявки были поданы в 170 городах, в акции приняли участие 145, минимум в 117 городах протестные мероприятия были согласованы. По данным «ОВД-инфо», в Москве задержали 731 человека, в Санкт-Петербурге – от 150 до 300, во всех остальных городах – 200–300 человек.