Путин посоветовал не бояться протестных акций

Политических акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

«Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает, но у нас может быть больше, а может быть даже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», - сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что не нужно бояться акций, которые направлены «на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем».

«Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом - а что стесняться? Мне кажется, этого не нужно бояться», – добавил Путин.

При этом он указал на то, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена. «Там - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас - нет», - сказал президент, добавив, что в России «все посвободней и попроще».