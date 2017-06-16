Главком Росгвардии Золотов назвал истинные цели организаторов протестов в России

Протестные акции в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах», заявил «Интерфаксу» главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов. «Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса, - отметил он. - Под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны». Методы «расшатывания» ситуации в обществе, «зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан, становятся все хитрей и изощренней», для чего активно используется интернет, добавил он.

Одной из главных задач войск правопорядка Золотов назвал противодействие попыткам дестабилизации. Оно должно оказываться, в первую очередь, в информационном пространстве и, «как отметил президент Владимир Путин, во взаимодействии с гражданским обществом, с опорой на поддержку наших граждан», считают в Росгвардии.

Росгвардия активно прогнозирует и анализирует оперативную обстановку и учитывает появление новых форм противоправного поведения и их негативные возможности, добавил главком. «При этом постоянно совершенствуется подготовка органов управления и личного состава воинских частей, проводятся тренировки по быстрому реагированию, слаженности, повышается мобильность наших подразделений. Вся эта работа идет в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами», - сказал он.