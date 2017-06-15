Путин посоветовал не использовать трудности страны для политического самопиара

Президент Владимир Путин готов к диалогу с оппозицией, но призвал не использовать трудности, стоящие перед страной, и усугублять их в политических целях. Это он заявил на прямой линии 15 июня.

По его словам, он готов разговаривать «со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, а трудностей всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара, использует трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только» (цитата ТАСС).

Президент отметил что некоторые представители оппозиции «спекулируют на проблемах». «Не спекулировать надо, а предлагать решения. И те, кто предлагает решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем делать», - цитирует его «Интерфакс».

Недавно стало известно, что в фильме «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна президент посоветовал оппозиции не только бороться с властью, но разработать и предложить избирателю свою, более выигрышную программу.