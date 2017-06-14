Путин в фильме Стоуна дал совет российской оппозиции

Российской оппозиции стоит не только бороться с властью, а подготовить и представить избирателям свою, более выигрышную программу, считает президент Владимир Путин. Он заявил это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным», передает «Интерфакс».

Президент заверил, что проблема доступа к средствам массовой информации не стоит. «У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто», - отметил он. Также он напомнил, что в России «серьезно либеразовали» возможности создавать и регистрировать политические партии. «И возможность зарегистрировать свою политическую организацию и партию стала настолько доступна, что у избирателя теперь возникает другая проблема: трудно разобраться в многообразии политических предложений», - цитирует его ТАСС.

В ответ на слова Стоуна о том, что Россия является «традиционным авторитарным государством», Путин ответил, что считает, что общество и государство должны развиваться постепенно. В России «в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 г., а к власти пришли коммунисты», напомнил он. «Только в начале 1990-х гг. произошли события, которые положили начало новому этапу развития России. Конечно, невозможно себе представить, что у нас с сегодня на завтра наступят такие же порядки, как в США, во Франции или в Германии», - цитирует его ТАСС.