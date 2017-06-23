ЕС ограничит выдачу виз гражданам стран, не принимающих мигрантов назад

Страны ЕС решили ввести ограничения на визы для представителей государств, отказывающихся принимать назад своих граждан, не получивших право на предоставление убежища в Европе, передает Reuters.

Например, такие страны, как Бангладеш и Нигерия, часто не хотят принимать обратно своих граждан. «Мы можем использовать визы, чтобы убедить их принимать граждан назад», — приводит агентство слова дипломата ЕС.

Лидеры ЕС согласились использовать «все возможные рычаги, в том числе <…> пересмотр визовой политики». Об этом говорится в документе по итогам саммита в Брюсселе.