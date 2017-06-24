МВД Саудовской Аравии увидело иностранный след в попытке атаки на мечеть

Спецслужбы Саудовской Аравии в пятницу предотвратили террористическую атаку на Заповедную мечеть в Мекке. Инцидент произошел за день до одного из двух главных мусульманских праздников.

«Силы безопасности сорвали планировавшуюся террористическую атаку против безопасности Заповедной мечети и верующих», — заявили в МВД страны. Преступник, готовивший атаку, был обнаружен и блокирован в трехэтажном доме, он открыл огонь по силовикам, затем привел в действие взрывное устройство. В результате пострадали шесть иностранцев и пять сотрудников правоохранительных органов.

Спецслужбы задержали пять человек, в том числе одну женщину, сообщает МВД. Их имена не называются в интересах следствия. В ведомстве заявили, что теракт готовился за рубежом.

«Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть… Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны», — заявили в МВД.

Представители арабских стран осудили планы террористов, слова поддержки саудовскому руководству среди прочих выразили Иордания, Кувейт, Бахрейн, Палестина и Иран.