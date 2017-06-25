Более 140 человек погибли в результате возгорания бензовоза в Пакистане

Как минимум 141 человек погиб в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в провинции Пенджаб. Огонь вспыхнул, когда местные жители собрались возле перевернувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, вытекшее на трассу. Как сообщают очевидцы, некоторые курили сигареты, что и могло стать причиной возгорания.

Огнем оказались охвачены десятки автомобилей и мотоциклов. В настоящее время возгорание удалось локализовать.