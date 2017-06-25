Ратификация соглашения об ассоциации Украина – ЕС будет завершена в июле - Порошенко

Процедура ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет полностью завершена в июле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко.

«Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите «Украина-ЕС», который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации», - сказал он в интервью украинским телеканалам, вышедшем в эфир вечером 25 июня.

В полном объеме документ вступит в силу с 1 сентября 2017 г., подчеркнул Порошенко.