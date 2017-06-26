Порошенко рассказал о сроках поставок американского оборонительного оружия

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что вопрос о поставках американского оборонительного оружия будет решен в ходе текущего финансового года, передает «Интерфакс» со ссылкой на его интервью национальным телеканалам 25 июня. «Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны», - сказал Порошенко.

Для Украины вопрос о поставках оружия является приоритетным, подчеркнул президент страны. «И процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно», - отметил он. В ходе встречи с министром обороны США и встречи в Белом доме Порошенко, по его словам, получил подтверждение того, что в Вашингтоне попробуют «решить еще в пределах текущего бюджетного года».

20 июня в ходе визита Порошенко в США у него состоялась встреча с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, в ходе которой обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины.

Порошенко также рассказал, что получил от руководства США заверения в намерении активнее участвовать в урегулирования ситуации на Донбассе. «Мы выступаем за сохранение Нормандского формата и минских договоренностей, и будем только приветствовать - и получили заверение в этом - в части повышения роли США в этом процессе», - сказал он. В ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп, по версии Порошенко, попытается убедить российского коллегу «в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину».