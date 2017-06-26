ФСБ: Исполнитель теракта в метро Петербурга использовал Telegram

ФСБ заявила, что члены международных террористических группировок в России наиболее активно используют «мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». Это сообщают утром 26 июня российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», – сообщает ЦОС ФСБ (цитата «Интерфакса»). При выявлении законспирированных ячеек международных террористических организаций ведомство фиксирует «тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы».

На прошлой неделе обвинения, что Telegram нейтрален к террористам и позволяет им пользоваться сервисом в преступных целях, прозвучали из Роскомнадзора.

Руководитель ведомства Александр Жаров начал публичную переписку с основателем Telegram Павлом Дуровым. Жаров в обращении к Дурову попросил исполнить российское законодательство. Требование у регулятора одно: Telegram должен заполнить присланную анкету сведениями о компании для внесения компании в список организаторов распространения информации в интернете. Чиновник предупредил, что, если мессенджер откажется от исполнения обязанностей организатора распространения информации, его ждет законная блокировка.