«Коммерсантъ»: Кандидаты от ЕР не смогут использовать для агитации цитаты Путина

Региональные избирательные кампании «Единой России» этой осенью пройдут без цитат президента Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ». В местных отделениях партии эту информацию подтверждают. Практически все программы уже согласованы с руководством партии.

В окружении врио пермского губернатора Максима Решетникова пояснили, что вместо цитат будут использованы все «посылы» президента. Кампания пройдет под названием «Управляем вместе»: на сайт с таким названием граждане смогут сообщать о своих проблемах и пожеланиях.

В Удмуртии единороссы будут цитировать врио губернатора Александра Бречалова, участвующего как в выборах главы региона, так и в местный парламент. При этом на плакатах с цитатами Бречалова нет упоминания о выдвинувшей его «Единой России», акцент будет сделан на его федеральные связи. Апеллировать к центру, в частности в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина, единороссы будут и на выборах в Саратовской области – губернаторских и в местный парламент.

В Мордовии за основу губернаторской кампании будет взято послание врио главы Владимира Волкова правительству и его пятилетний план. Аналогичным образом единороссы будут избирать врио свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

«Никаких проблем с тем, чтобы согласовать цитаты нашего лидера, нет. Но у каждого региона своя стратегия, везде разная политическая ситуация, а президент Путин для партии первичен. Поэтому территориям, где есть хотя бы какие-то риски влияния на его рейтинг, его образ в агитации использовать было бы неправильно», – сообщил собеседник издания в ЕР. В итоге было принято общее для всех решение.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» может не быть задействована в процессе выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы в 2018 г., участие которого по умолчанию рассматривается политтехнологами как базовый сценарий.