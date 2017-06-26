Нобелевского лауреата Лю Сяобо отпустили из тюрьмы в больницу

Лауреат Нобелевской премии мира диссидент Лю Сяобо отпущен из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок за попытку подрыва государственных основ. Как сообщает ВВС со ссылкой на South China Morning Post, его освободили после того, как у него был диагностирован рак печени в терминальной стадии. По словам его адвоката Мо Шаопина, уже около месяца Лю лечится в одной из больниц в провинции Ляонин. Брат правозащитника подтвердил, что диагноз «рак» ему поставили 23 мая.

Нобелевская премия мира досталась китайскому правозащитнику Лю Сяобо за «длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае».

Лю Сяобо был приговорен к тюремному заключению в 2009 г. В 2010 г. он был удостоен Нобелевской премии мира за «длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае». С этого момента его жена была помещена под домашний арест. Решение Нобелевского комитета правительство КНР назвало «непристойностью».