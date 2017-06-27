Берлин попросил Эрдогана не привозить на саммит G20 попавших под следствие охранников

МИД Германии предупредил, что на саммите G20 в Гамбурге не ждут охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на арест которых в США выданы ордеры после потасовки с протестующими в Вашингтоне. Турецких телохранителей обвинили в жестоком нападении на мирных граждан. Как сообщает ВВС, германские СМИ сообщили, что в список из 50 сопровождающих Эрдогана на саммит «Двадцатки» внесены предполагаемые участники потасовки. Как писала Die Welt, после этого правительство ФРГ сообщило Анкаре, что этих охранников просят не приезжать в Германию. Теперь представитель МИД ФРГ Мартин Шэфер заявил: «У нас есть основания ожидать, что люди, которым предъявлены уголовные обвинения в США, не ступят на землю Германии в обозримом будущем, в том числе и во время саммита G20».

По словам Шэфера, руководители государств могут привозить в Гамбург личных телохранителей, однако при этом должен быть соблюден закон.

Сотрудники охраны Эрдогана напали на прокурдских и армянских активистов 16 мая, когда те пришли с протестом против визита турецкого президента к резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Дерущихся развели в стороны американские полицейские. Пострадали девять человек. Потасовку расследует полиция Вашингтона, госдепартамент США и Секретная служба США. 17 мая шеф полиции Округа Колумбия Питер Ньюшэм заявил, что имело место «жестокое нападение на мирных протестующих». Среди задержанных были и протестующие. Однако в середине июня официальные обвинения были выдвинуты и 12 турецким охранникам, которые на тот момент уже покинули США. По версии Анкары, среди протестующих были активисты группировок, которые в Турции считаются террористическими, а телохранители были вынуждены принять меры для охраны президента при бездействии американской полиции.