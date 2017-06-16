В Вашингтоне полиция обвинила охранников Эрдогана в избиении мирных протестующих

В США прокуратура округа Колумбия выдала ордера на арест 12 турецких силовиков, охранявших президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время его поездки в Вашингтон, из-за их участия в потасовке с протестующими у резиденции посла Турции. Полиция Вашингтона обвиняет их в жестоком нападении на мирных граждан, сообщает АР. Эрдоган уже отреагировал на это решение, он раскритиковал его и одновременно удивился американскому подходу к ситуации. Посла США в Анкаре Джона Басса вызвали в МИД Турции.

16 мая к резиденции турецкого посла в Вашингтоне пришли прокурдские и армянские активисты, чтобы выразить протест в связи с визитом в США Эрдогана. Сотрудники охраны турецкого президента, некоторые в костюмах и при галстуках, пройдя мимо находившихся у дипмиссии американских полицейских начали бить протестующих, в том числе ногами. Это было видно на видео, которое появилось в Сети после встречи Эрдогана с президентом Дональдом Трампом. Дерущихся развели в стороны американские полицейские. Пострадали девять человек. Потасовку расследует полиция Вашингтона, Госдепартамент США и Секретная служба США. 17 мая шеф полиции Округа Колумбия Питер Ньюшэм заявил, что имело место «жестокое нападение на мирных протестующих».

Как сообщает UPI, в США по этому делу были задержаны четверо, это граждане США и Канады турецкого происхождения. Им предъявлены обвинения, в том числе в жестоком нападении на человека и в нападении на сотрудника полиции. 15 июня было объявлено, что ордера на арест выданы в отношении девяти сотрудников турецких служб безопасности и трех турецких полицейских. Личности обвиняемых были установлены после изучения видеозаписей потасовки. Все они вернулись в Турцию на следующий день после завершения визита Эрдогана.

Обвиняемых задержат, если он снова прилетят в США, заявил на пресс-конференции 15 июня Ньюшэм. Вопросы об экстрадиции он переадресовал Госдепартаменту, полицейский не в курсе, делались ли запросы об их выдаче. Представитель Госдепа Хизер Науэрт не смогла четко ответить, будет ли Вашингтон добиваться экстрадиции силовиков, но пообещала, что дипломаты обсудят проблему с полицией и определятся, нужны ли какие-либо дополнительные шаги и заверила, что виновных привлекут к ответственности и действия ведомства будут «пропорциональны выдвинутым обвинениям».

«Обвинения являются четким месседжем, что США не терпят лиц, которые используют силу и угрозы для подавлении свободы слова и законного выражения политических взглядов», - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон (цитата по Washington Post).

По версии Эрдогана, среди протестующих были активисты группировок, которые в Турции считаются террористическими. Это Рабочая партия Курдистана и сторонники проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает вдохновителем недавнего неудавшегося военного переворота. И именно эти активисты были зачинщиками потасовки. Ньюшэм на пресс-конференции заявил, что не было никаких свидетельств, что протестующие связаны с террористическими группировками.

«Они выдали ордера на арест 12 моих телохранителей. Это что ж за закон такой?», - заявил в Анкаре в четверг Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu. «Зачем бы мне брать в Америку охранников, которые не могут меня защитить?» - рассуждал президент. По его словам, террористы устроили протест в 40-50 метров от места, где он находился, американская полиция ничего не делала. Можно ли такое себе представить в Турции?

МИД Турции сообщил о вызове посла США в связи с действиями американских правоохранительных органов. Дипломату было объявлено, что выдача ордеров на арест граждан Турции - это было неправильное и неприемлемое решение, предвзятое и принятое без законных оснований, передает Anadolu. Посла проинформировали, что драка у резиденции посла стала возможной из-за неспособности американских силовиков принять необходимые меры по охране порядка и что если бы меры безопасности в ходе визита Эрдогана принимались бы как обычно в связи с визитами глав других государств в США, драки бы не было. В этой ситуации невозможно привлекать к ответственности граждан Турции. Еще послу сообщили, что толерантное отношение Вашингтона к так называемым протестующим, которым позволили дойти на расстояние нескольких метров к дипмиссии Турции с террористическими флагами и символикой, а также отсутствие каких-либо принятых мер к американским полицейским, которые напали на турецких охранников, не поддается никакому пониманию.

В ответ на критику в связи с притеснениями несогласных в России представители руководства страны не раз отмечали, что российские силовики, в отличие от западных, не применяют к протестующим спецсредства. В мае спикер Госдувы Вячеслав Володин отмечал, что резиновые пули не в этих случаях не применяются, а водометы давно «заржавели» (по РБК). Президент Владимир Путин в начале мая обращал внимание канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что в отношении митингующих в России не применяются дубинки и слезоточивый газ.