Мадуро назвал атаку полицейского вертолета на Верховный суд «террористической»

Полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе, а также сделал 15 залпов по зданию МВД Венесуэлы и сбросил на него 4 гранаты, передает Reuters. Информации о раненых не поступало. Президент Венесуэлы Николас Мадуро расценил происшедшее как «террористическую атаку», совершенную, чтобы отстранить его от власти, отмечает Associated Press. ВВС и ПВО страны приведены в боеготовность.

Полицейский вертолет, по словам Мадуро, был украден, а сама атака могла привести к десяткам жертв. В момент обстрела в МВД проходил прием, на котором присутствовали 80 человек, пояснил позже министр информации Эрнесто Вильегас.

В Венесуэле с конца марта проходят акции протеста, в которых за это время погибло, как минимум, 75 человек. Беспорядки были спровоцированы попыткой Верховного суда лишить полномочий парламент, большинство в котором принадлежит оппозиции.